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Eşini öldürdükten sonra intihar eden kişinin organları ailesince bağışlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldüren ve intihara teşebbüs eden kişinin beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu organları bağışlandı.

14.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:32Eşini öldürdükten sonra intihar eden kişinin organları ailesince bağışlandı
'in Tarsus ilçesinde dün boşanma aşamasında olduğu eşini silahla öldüren ve intihara teşebbüs eden kişinin beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu organları bağışlandı.
Dün bir süredir ayrı yaşadığı eşi Emine Dahak'ı (32) öldürdükten sonra aynı silahla başına ateş eden Serdar Dahak'ın (36) kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin kararı üzerine Dahak'ın bağışlanan kalbi, böbrekleri ve pankreasının İstanbul, Ankara ve İzmir'de bağış bekleyen hastalara gönderileceği öğrenildi.
Boşanma aşamasında olan Emine Dahak, 13 Aralık'ta işe gitmek için ailesiyle kaldığı evden ayrılmış, Yenice Mahallesi Altın Sokak'ta kocasının silahlı saldırısına uğramıştı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Saldırıdan sonra intihara teşebbüs eden Serdar Dahak, hastaneye kaldırılmıştı.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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