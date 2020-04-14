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Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de, karısını öldüren bir koca, eşinin ölümüne koronavirüs süsü vermeye çalıştı. Komşuların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı.

14.04.2020 13:01 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:57
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi

Yeni tip koronavairüs (Kovid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Florida'nın Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, eşi Gretchen'ın (51) koronavirüsten öldüğünü iddia ederken, olayla ilgili yapılan soruşturmada ölüm nedeninin cinayet olduğu ortaya çıktı.

Koronavairüs salgınının merkez üssü olan ABD, Jupiter kentinde yaşanan cinayeti konuşuyor. ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jupiter kentinde yaşayan ve eşini öldürmekle suçlanan David Anthony, eşi Gretchen'ın (51) koronavirüsten öldüğünü iddia ederken, yapılan soruşturmada ölüm nedeninin cinayet olduğu ortaya çıktı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KORONAVİRÜS SÜSÜ VERDİ

Gretchen'in arkadaşları, kadından gelen tutarsız mesajlardan şüphelenince polise başvurdu. Gretchan'ın arkadaşlarına gönderdiği "koronavirüs olduğunu belirten" yazılı mesajları inceleyen polis, kadının herhangi bir sağlık kuruluşunda kaydının bulamadığını ortaya çıkardı.

MESAJLARI KOCASI GÖNDERMİŞ

Soruşturma başlatan polis, bahsi geçen yazılı mesajları incelemesinin ardından mesajların kadının kocası David tarafından gönderildiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, ölümün koronavirüs salgınından olmadığını ve eşi tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Eşini öldürmekle suçlanan katil zanlısı David Anthony ise New Mexico'da gözaltında tutuluyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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