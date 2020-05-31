Eşini öldüren cani koca yakalandı

Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Nurcan Polat'ı cezaevinden infaz düzenlemesi ile çıkan eşinin vurduğu ortaya çıktı.

Eşini öldüren cani koca yakalandı
31.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:20
Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Nurcan Polat'ı cezaevinden infaz düzenlemesi ile çıkan eşinin vurduğu ortaya çıktı. Cani koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Nurcan Polat, önceki akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Polat ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polat'ın cenazesi otopsi işlemleri için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, talihsiz kadının bir süre önce ceza infaz düzenlemesinden yaralanarak cezaevinden çıkan eşi H.P. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, olay sonrası kayıplara karışan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından güvenlik güçleri cani kocayı, saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan katil kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, 3. Sayfa, Haber

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