Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim

Diyarbakır'da, 19 Mayıs günü boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) iki çocuğunun gözleri önünde 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı (45) hakim karşısına çıktı. Issı "Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da, avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu, 'Tasarlayarak ve canavarca his ile öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan doktor Mesut Issı'nın Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

BAKANLIK AVUKATLARI DA DURUŞMAYA KATILDI

Sabah saatlerinde yapılan duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Saraç ve Ankara, Sinop, Kırklareli, Adana, Şırnak, Mersin, Adıyaman, Kocaeli, Aydın, Erzurum, İzmir, Siirt, Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Bursa, Van, Tekirdağ, Edirne, Bingöl, Bursa, Konya ve Antalya barolarından katılım sağlandı.

BAROLARIN MÜDAHİLLİK TALEPLERİ KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme heyeti, Barolar Birliği, Barolar ve STK'ların müdahillik taleplerini, Müzeyyen Boylu'nun avukatlık mesleği nedeniyle öldürülmediği ve suçtan zarar görme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle reddederek, sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahillik talebini kabul etti.

"HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZUYOR"

Avukatların savunmasının ardından söz alan sanık Mesut Issı, psikolojik tedavi gördüğünü, tedavisi bittikten sonra savunma yapacağını söyledi. Issı, "Psikolojim bozuk ama tedavim bitince sağlıklı beyan verebileceğim. Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 4 Kasım 2019'da görülmesine karar verdi.