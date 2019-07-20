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Eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi intihar etti

Beylikdüzü'nde eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi, intihar etti.

20.07.2019 16:40
Beylikdüzü'nde eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi, intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Ali Ekber Ergül, Büyükşehir Mahallesi Seven Sokak'taki evinde, kayınpederi Adıgüzel Altun ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ergül, tabancayla kayınpederine ve eşi Özlem Ergül'e ateş açtı. Ali Ekber Ergül, daha sonra tabancayla intihar etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini, Adıgüzel Altun'un ise yaralandığını belirledi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altun, ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, bina içi ve çevresinde çalışma yaptı.
Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.
Çiftin, 3 çocuk sahibi olduğu ve olay sırasında evde bulunmadıkları öğrenildi. Eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi intihar etti
Kaynak: AA
Beylikdüzü, Güncel

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