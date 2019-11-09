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Eşini öldüren koca için 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, boşanmak istediği eşi Hafize Kurban'ı (23) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Uğur Kurban (24) hakkında, 'Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

09.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:26Eşini öldüren koca için 'ağırlaştırılmış müebbet' istendi

DENİZLİ'nin ilçesinde, boşanmak istediği eşi Hafize Kurban'ı (23) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Uğur Kurban (24) hakkında, 'Tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'de yaşayan Uğur Kurban, 2 çocuğunun annesi Hafize Kurban'a boşanma davası açtı. Genç kadın da İncilipınar Mahallesi'ndeki baba evine yerleşti. 27 Ağustos günü kayınpederinin evine giden Uğur Kurban ile Hafize Kurban arasında tartışma çıktı. Bu sırada koca, eşini karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. Ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Hafize Kurban'ın, 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organlarını bağışladığı kadının 2 böbreği ve karaciğeri, nakil bekleyen hastalara umut oldu. Polis tarafından yakalanan Uğur Kurban ise tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğur Kurban hakkında 'tasarlayarak eşini kasten öldürme', 'eşe karşı kasten yaralama' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ile 'kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Hafize Kurban'ın bir tekstil fabrikasında işe girdikten sonra çift arasında tartışmalar başladığı, eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Uğur Kurban'ın kadının cep telefonuna yüklediği korsan programla WhatsApp yazışmalarını kendi telefonunda görebildiği anlatıldı. İddianamede Kurban'ın savunmasında, olay günü eşiyle, daha önce çalıştığı tekstil atölyesinde tanıştığı ve mesajlaşmaya başladığı kişi nedeniyle tartıştıklarını anlatarak, Hafize Kurban'ın "Bana senden iyi davranıyor" dediğini öne sürdüğü kaydedildi.

Eşini yaraladığı bıçağı ise Hafize Kurban'ın yakınlarının kendisine zarar verme ihtimaline karşı önlem amaçlı taşıdığını ifade ettiği bildirildi.

Uğur Kurban'ın yargılanmasına 11 Kasım günü 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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