Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanmak üzere olduğu Elif Kaya Yavuz'u öldüren İbrahim Yavuz, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TARTIŞMA SIRASINDA VURDU

26 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, İzmit ilçesi Saraybahçe Polis Merkezi'nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İbrahim Yavuz, oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Yavuz, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İbrahim Yavuz ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan polis memuru İbrahim Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EŞİMİN AĞIR TAHRİKLERİ SONUCUNDA MEYDANA GELDİ"

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Sanık İbrahim yavuz'un hazır bulunduğu duruşmada Cumhuriyet Savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı ve sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep ettiği mütalaasını tekrarladı. Cumhuriyet Savcısı ayrıca, Elif Kaya Yavuz'un boşanma sürecindeyken başka biri ile gönül ilişkisi kurarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunmuş olması nedeni ile sanık hakkında tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasını açıklamasının ardından söz alan Yavuz, "Bu olay eşimin aşırı tahrikleri sonucunda meydana gelmiş bir olaydır, takdir mahkemenindir. Hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 24 YILA İNDİRİLDİ

Daha sonra mahkeme heyeti sanık hakkında 'Eşe Karşı Kasten Öldürme' suçu işlediği kanaatine vararak Yavuz'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, ilk haksız hareketin kim tarafından tespit edilmediğinden bu durum sanık lehine haksız tahrik nedeni kabul edilerek sanığın 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - KOCAELİ