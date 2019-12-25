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Eşini öldüren polis memuruna haksız tahrik indirimi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Elif Yavuz'u tabancayla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, olay anında 'ilk haksız hareketi' hangi tarafın yaptığı belirlenemediği gerekçesiyle 24 yıla indirildi.

25.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:29

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Elif Yavuz'u tabancayla vurarak öldüren polis memuru İbrahim Yavuz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, olay anında 'ilk haksız hareketi' hangi tarafın yaptığı belirlenemediği gerekçesiyle 24 yıla indirildi.

Geçen yıl Körfez Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İzmit'te görevli polis memuru İbrahim Yavuz, boşanma davası açan eşi Elif Yavuz'u çocuklarının gözü önünde, tabanca ile 2 el ateş ederek, öldürdü. Olaydan sonra teslim olan Yavuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Yavuz hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaitırılmış müebbet hapis cezası istenmiyle dava açıldı.  3. Ağır Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep ederek, "Cezada, henüz ayrılık ya da boşanma kararı verilmemiş durumdayken maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunmuş olması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulansın" dedi.

SON SAVUNMASINI YAPTI

Bugün görülen karar duruşmasında son savunmasını yapan İbrahim Yavuz, "Bu olay eşimin aşırı tahrikleri sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Takdir mahkemenindir, hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme, İbrahim Yavuz'u önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak olayda ilk haksız hareketin kim tarafından yapıldığının tespit edilememesini sanık lehine haksız tahrik sayarak, cezayı 24 yıla indirdi. 


Eşini öldüren polis memuruna haksız tahrik indirimi

İbrahim Yavuz, Elif Yavuz, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA


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