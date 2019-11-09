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Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KAYSERİ'de, tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Dik (32) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

09.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:35Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KAYSERİ'de, tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Dik (32) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen 9 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde meydana gelen olayda klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3 yaşındaki oğulları evde olmadığı sırada, tartıştı. Mehmet Dik, eşini tabancayla başına ateş ederek öldürüp, kaçtı. Daha sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyen Mehmet Dik, gözaltına alındı. Tutuklanan Mehmet Dik hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Dik hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede Mehmet Dik'in savunmasına da yer verildi. Mehmet Dik, eşi ile taşınacakları evle ilgili maddi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, "Paraya ihtiyacımız vardı, tartıştık. Beni aldattığını da düşünüyordum. Ancak, net bir bilgi sahibi değildim. Bana hakaret etti. Taşınacağımız eve kombi alabilmek için silahımı satacaktım. Gizem, silahı elimde görünce, 'Beni mi öldüreceksin?' dedi, tartıştık. Olay, Gizem'in beni tahrik etmesiyle meydana geldi. Öldürdükten sonra arkadaşımı arayıp, Çeçenistan Parkı'nda buluştuk. Gizem'i öldürdüğümü arkadaşıma anlattım. Gizem, beni öldürtmekle tehdit ediyordu, pişmanım" dedi.

Mehmet Dik, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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