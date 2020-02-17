Haberler » 3. Sayfa » Eşini öldüren şüpheli adliyede - Haberler

Eşini öldüren şüpheli adliyede

Eskişehir'de, 'kıskançlık' iddialarıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi bıçaklayarak öldüren zanlı Ferhat F., adliyeye sevk edildi.

17.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:06Eşini öldüren şüpheli adliyede
'de, 'kıskançlık' iddialarıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi bıçaklayarak öldüren zanlı Ferhat F., adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, dün Mahallesi'nde Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat F. bıçakla eşi Hafize F.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hafize F., burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Ferhat F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ferhat F., emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Burada şüpheli, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz' sorusunu yanıtsız bıraktı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Erenköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:08  Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
11:38  İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok kimdir? İsmail Ok hayatı ve biyografisi!
11:22  Haftalık burç yorumları 17 - 23 Şubat: Burçları bu hafta neler bekliyor?
11:16  Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray derbisi şifresiz mi? FB GS derbisi hakemi kim?
10:49  Parlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
17.02.2020 12:57:46