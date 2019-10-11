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Eşini öldüren zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve kavga sırasında kendisi de yaralanan katil zanlısı, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

11.10.2019 20:42Eşini öldüren zanlı tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve kavga sırasında kendisi de yaralanan katil zanlısı, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Gaziilyas Mahallesi'nde tartıştığı eşi Işıl A'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Hakkı A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Hakkı A, adliye girişinde basın mensuplarının "Pişman mısın" diye sorması üzerine katil zanlısı Hakkı A, "Pişmanım" dedi.
Hakkı A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye cezaevine gönderildi.
- Olay
Edremit ilçesinde 9 Ekim'de, Işıl A, tartıştığı eşi Hakkı A. tarafından bıçaklanmış, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralı cinayet zanlısı, polis gözetiminde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Balıkesir, Edremit, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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