Eşini öldürmekten yargılanan kadının davasında tanıklar dinlendi

GÜNGÖREN'de eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Ören 'in yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Hülya Ören'in arkadaşı Ümmihan Bıyıklı, darp edildiği gün buluştuklarını belirterek, "Adliyenin önüne giderek 250 liraya boşanma dilekçesi yazdırdık. Adliyeye gelip müracaat ettiğimizde 400 lira daha istediler. Paramız olmadığından boşanma davası açamadık" dedi.

Güngören'de 26 Ağustos 2019'da Hülya Ören ve eşi Kadir Ören arasında evlerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hülya Ören, eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürmüştü. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Hülya Ören, maktul Kadir Ören'in kardeşi Mustafa Ören ve taraf avukatları katıldı. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle başladı.

ÖLMESİNDEN 3 GÜN ÖNCE EVE GİTTMEYE BAŞLADI

Kadir Ören'in iş arkadaşı olduğunu söyleyen Mehmet Çetin Karadağ, eşlerin evlendikleri ilk günden beri kavga ettiğini söyledi. Karadağ, tanık beyanını şöyle sürdürdü: "Karşılıklı olarak tartışmalarına, birbirlerine küfür etmelerine şahit oldum. Birbirlerine karşı fiziki saldırıda bulunduklarını görmedim. Son dönemlerinde boşanma kararı almışlardı. Kadir eve gitmiyordu, ancak son bir hafta kala Kadir aralarının düzeldiğini söyledi. Ölmesinden 3 gün önce de eve gitmeye başladı. Hatta öldürüldüğü gün saat 16.30 civarı bir arkadaşımızı arayarak eşi için eve süt istedi. Aralarında gerçek manada bir problem yoktu, tamamen üçüncü kişilerden kaynaklı içi boş sebeplerden tartışıp kavga ederlerdi."

POLİSE GİTTİKTEN SONRA EL ELE EVE DÖNÜYORLARDI

Sanığın ve maktulun alt komşusu olduğunu dile getiren tanık Suat Kurt, "Sürekli evlerinde kavga vardı, sürekli bayanın bağırma seslerini duyuyorduk. Sürekli tabak, çanak kırılma seslerini duyuyorduk. Ben şahsen iki kez polis çağırmıştım. Polise gittikten 3-4 saat sonra taraflar hiçbir şey olmamış gibi el ele eve dönüyordu." dedi.

PARAMIZ OLMADIĞINDAN BOŞANMA DAVASI AÇAMADIK

Hülya Ören'in arkadaşı Ümmühan Bıyıklı ise " Evlendiklerinden itibaren aralarında geçimsizlik vardı. Eşi tarafından darp ediliyordu. Evine gittiğimde evi dağılmış bir haldeydi. Her yer kırık camlar, eşyalarla doluydu. Hatta maktulun elinden kan akıyordu. Ramazanın birinci günü Hülya Ören beni aradı, buluştuğumuzda eli kötü, çok kötü haldeydi. Beraber adliyenin önüne giderek 250 liraya boşanma dilekçesi yazdırdık. Adliyeye gelip müracaat ettiğimizde 400 lira daha istediler. Paramız olmadığından boşanma davası açamadık. Bir gece bende kaldı. Daha sonra Bursa'da bulunan kardeşinin yanına gitti. Kadir Ören onu ikna etmiş olmalıki eve geri döndü."

KAFASINDA ŞİŞLİKLER YARALAR MEVCUTTU

Mahkemede dinlenen Hülya Ören'in ablası Gülhan Özcan da evlilikten 3 ay sonra kardeşinin kötü muamele gördüğünü ifade ederek, "Ben evlerine hiç gitmedim, çünkü bu evliliğe rızam yoktu. Kendisi iki kez benim yanıma geldi, durumu çok kötüydü. Üstü başı perişan haldeydi. Kafasında şişlikler, yaralar mevcuttu. Benim yanımda bir ay kadar kaldı ancak eşinin kendisini ikna etmesi üzerine tekrar evine döndü. Eşi ona pişman olduğunu bir daha yapmayacağını söylemiş." dedi.

MAHKEME BAŞKANI: NEDEN SAHİP ÇIKMADINIZ KARDEŞİNİZE?

Duruşmada son dinlenen Hülya Ören'in kardeşi Emine Tosun ise, 6 kardeş olduklarını söyledi. Tosun'a mahkeme başkanı, "Neden sahip çıkmadınız kardeşinize?" diye soru yöneltti. Tosun ise "Eşi psikoloğa gideriz, evlilik danışmanına gideriz, diye onu kandırıyordu. Olaydan önce benden borç istedi. Ben de pazartesi günü vereceğimi söyledim, pazar günü olay oldu. Ablam boşanmak istiyordu" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, otopsi raporunun mahkemeye gelmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Duruşmanın bitmesinin ardından Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yapan bir grup kadın "Erkek adalet değil, gerçek adalet" sloganı attı.

- İstanbul