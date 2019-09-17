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Eşini öldürtüp 13 yıl maaşını çekip yedi, "Smile" tişörtü giyip gülümsedi

Adana'da sevgilisine eşini bıçaklatıp öldürttükten sonra cesedini yakan ve 13 yıl boyunca maaşını çekip yiyen kadın, sevgilisiyle birlikte yakalanıp tutuklandı. "Smile" yazılı tişört giyen kadının cezaevine giderken gülümsemesi dikkat çekti.

17.09.2019 09:01

Adana'da cinayet dedektifleri, 13 yıl önce çöplükte yakılmış halde bulunan cesedin, karısı ve sevgilisi tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra yakılan İbrahim Vural'a ait olduğunu ortaya çıkardı. Cinayet zanlısı sevgililer yakalanırken, iki sevgiliden Fitnat Vural'ın cezaevine giderken "gülümse" anlamına gelen İngilizce "smile" yazılı tişört giyip gülmesi de dikkat çekti.,

EMNİYET MÜDÜRÜ, CİNAYET DEDEKTİFLERİNE TALİMAT VERDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine bağlı faili meçhul dedektifleri, emniyet müdürü Zafer Aktaş'ın faili meçhul dosyalarının bir bir açılıp çözülmesi talimatıyla harekete geçti. Ekip, 5 Ekim 2006'da yakılmış halde bulunan cesedin kimliğini belirlemekle işe başladı. Şahsın İbrahim Vural olduğu annesinden alınan DNA ile belirlenince, İbrahim Vural'ın yakınları ve 2006 yılında öldürülen kişiler incelemeye alındı. Ekipler, bunun üzerine İbrahim Vural'ın eşinin geriye dönük cep telefonu kayıtlarını inceledi. Aynı zamanda Fitnat Vural'ın Serdar T. ile ilişkisi olduğu da saptandı. Polis araştırmaya derinleştirdiğinde Vural'ı Serdar T.'nin evde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğünü, ardından Fitnat Vural ile birlikte çöplüğe götürerek burada yaktıklarını saptadı. Ayrıca Fitnat Vural'ın yaktığı kocasının 13 yıl boyunca maaşını çektiğini belirledi. Bunun üzerine polis iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar, ifadelerinde birbirini suçladı.

'GÜLÜMSE' ANLAMINA GELEN 'SMİLE' YAZILI TİŞÖRT GİYDİ

Adliyeye sevk edilip tutuklanan iki sevgiliden Fitnat Vural'ın cezaevine giderken "gülümse" anlamına gelen İngilizce "smile" yazılı tişört giyip gülmesi de dikkat çekti. Zanlı kadının, sevgilisine, yan odada uyuyan 11 yaşındaki çocuğunun yanında eşini öldürtüp, çöplükte yaktıktan sonra maaşını 13 yıl boyunca çekip gece hayatında harcaması, yakalandıktan sonra cezaevine gülerek gitmesi herkesi hayrete düşürdü.

Kocasını sevgilisine bıçaklattı; cesedini yaktı, 13 yıl maaşını yediKocasını sevgilisine bıçaklattı; cesedini yaktı, 13 yıl maaşını yedi

Eşini öldürtüp 13 yıl maaşını çekip yedi,

İbrahim Vural, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR(19)
AHMET:devlet adam gibi devlet olsa, bu ikisini bıçaklar ve cesetlerinide çöplükte yakar. bak bakalım kim gülüyor o zaman
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MK:erkeğe şiddete HAYIR. Şaka şaka biz feministler gibi cins ayırmaz. Her türlü canlıya her türlü şiddete HAYIR
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KAPTAN:13 YIL ÇEKTİĞİ MAAŞI NASIL ÖDEYECEK İÇERİDE. .
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İLLEDE ALLAH KORKUSU:13 yıl biizm vergilerimizi kocasının hakkını yemşler bu azgınlar. haram zehir zıkkım olsun. . . o kadar çok kocasını aldatan kadın varki. dikkat edin evliler. . .
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HAMİT:Ben 37 yıllık evliyim eşime ben, eşimde bana hiç bir zaman şiddetle muamele yapmadık. insanların eğitime, sevgiye ve hoşgörüye ihtiyacı var bunlar olursa saygıda kusur olmaz. tedaviye ilk olarak televizyonlarda yayınlanan şiddet içeren ne olduğu belli olmayan abuk subuk dizileri izlememekle başlayın.
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KADİRLİLİ:bu erkek değilde kadın öldürülmüş olsaydı dünyayı ayağa kaldırırlardı erkeğin bu dünyada değeri kalmadı
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YASADA ERKEĞİ KADINI YOK:sütü bozuk ruh hastaları her zaman olacak , bu insani metinlerden ve uygulamalardan taviz verirsek hiçbir zaman kaliteli insanımız olmayacak, kıblesi bozuk sahtekarlar akıl hastası uygulamaları bahane edip insanımızın güvencesi yasalara dil uzatmasın; zaten ne kadar uygulandığı bolca su kaldırır, onada mı tahammülünüz yok!
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KALDIRILSIN:İstanbul sözleşmesiyle Türkiye''de erkeklere hak arama ve konuşma şansı dondurulmuştur
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ADANALİ:yaktıgın o adam seni öldürseymiş ilk defa kadın cinayetine haketmiş diyecektim . malesef yaşıyorsun ama. cocuga allah yardım etsin ne deyimki. .
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MAYDONOZ:hak verdim sana
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