Eşini öldürüp cesedini arabada gezdiren koca hakim karşısına çıktı

Bahçelievler'de boşanma aşamasındaki eşini silahla ateş ederek öldüren ve teslim oluncaya kadar eşinin cansız bedenini arabada gezdiren Eren Erdoğan hakim karşısına çıktı. Sanık Erdoğan savunmasında maktulü korkutmak isterken silahın ateş aldığını söyledi.



Bahçelievler'de 16 Mart 2019'da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Erdoğan'ı silahla öldüren ve cansız bedenini arabada gezdiren Eren Erdoğan'ın yargılanmasına başlandı.



Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdoğan ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.



Duruşmada savunması sorulan Eren Erdoğan maktul eşinin ailesi ile görüşmesini istemediğini, nedeninin ise aralarının bozulmaması için olduğunu söyleyerek "Evliliğimizin bozulmaması için kendisi de ikna oldu. Fatma ile yaklaşık 4 ay aynı evi paylaştık. Sonrasında telefon görüşmelerimiz devam etti. Fatma bana boşanma davası açtı daha sonra. Fatma ile buluşmaya devam ediyorduk ama ailesine anlatmıyormuş" dedi.



"Korkutmak isterken silah bir anda ateş aldı"



Olay günü maktul Fatma'nın kendisine mesaj atarak sinemaya gitmek istediğini söylediğini ileri süren sanık Erdoğan, "Bakırköy'de bir sinemaya gittik. Çıktığımızda annesi aradı ve eve gelmesini söyledi. Ben Fatma ile konuşup eve dönmesi için ikna etmeye çalışıyordum. Tekrar arabaya bindik. Polis 155 hattını da aradığını hatırlıyorum. Arabayı durdurmuştum ve içinde konuşuyorduk. Sonra Yenibosna'da bir alışveriş merkezinin önüne gittik. Ben yine eve geri dönmesi için ikna etmeye çalışırken beni sinirlendirecek şeyler söyledi. Ben de torpidodan silah aldım. Korkutmak isterken silah bir anda ateş aldı. Maktul yaralandı, hedef gözeterek kendisine ateş etmedim. Sonrasında kendimi kaybetmişim ne yaptığımı hatırlamıyorum. Beykoz tarafına gidip tekrar döndüğümü hatırlamıyorum. Maktul öldükten sonra ona emniyet kemeri takıp takmadığımı da hatırlamıyorum. Maktulü vurduktan sonra yollarda dolaştım ama ne kadar sürdü hatırlamıyorum. Sonrasında karakola gidip teslim oldum" şeklinde savunma yaptı.



Sanık Eren Erdoğan olanlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu da savunmasına ekleyerek silahı olaydan 1 buçuk ay önce Abdullah isimli bir şahıstan aldığını aktardı.



"Boş araziye götürüp döverek kendisini tehdit ediyormuş"



Söz verilen maktulün annesi müşteki Kıymet Alyar ise "Olaydan önce kızımın evine gittiğimde kızım titreyerek bana sarıldı 'beni eve götürme gelip basar saklanalım' dedi. Kızımın anlatımlarına göre sanık gece geç vakitlerde evin yakınlarındaki boş araziye götürüp döverek kendisini tehdit ediyormuş. Yine bizleri de öldüreceğini söylüyormuş. Kızım yanımıza geldikten sonra bir daha sanığın evine dönmedi. Sanık, kızıma olaydan önce 'silah aldım' diye mesaj atmış" dedi.



Müşteki Kıymet Alyar sanığın birkaç kez evin yakınlarında silah ile ateş ettiğini de söyleyerek "Kızımı olay günü 21.00 gibi aradım 'eve gel' dedim o da '5 dakikaya geliyorum' dedi. Kızıma bir daha ulaşamadım. Kızım sanığın yaptıklarından dolayı kendisinden çok korkuyordu. Bu sebeple olay gecesi bize bilgi vermediğini düşünüyorum. Şikayetçiyim" dedi.



Sanık avukatından cinayetin işlendiği arabadaki tedbirin kaldırılması talebi



Sanık avukatı savunmasında eksikliklerin giderilmesini talep ederek "Sanığın olay tarihinde kullandığı araba annesine aittir. Trafik kaydında tedbir olduğu için satışını yapamamaktadır. Bu tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.



Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı.



Mahkeme heyeti HTS kayıtları ve olay yerine ilişkin MOBESE kayıtlarının istenmesine hükmederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



"En ağır cezayı alması için bu davanın takipçisi olacağız"



Duruşmanın bitmesinin ardından basın açıklaması yapan Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği temsilcilerinden Müjde Tozbey Erden, Fatma Erdoğan'ın eşi tarafından öldürüldüğünü ve saatlerce arabada dolaştırıldığını söyleyerek "Arabasının içinde saatlerce dolaştırmasının sebebi bir sürü arkadaşını dostunu arayarak Fatma'nın ölüm nedenini saklamaya çalışmasından delilleri karartmaya çalışmasından dolayıydı. Öldürürken de arkadaşlarına birkaç ay yatar çıkarım dedi. Ama ülkemizdeki hukuk öyle söylemiyor. Bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbettir. Fatma'nın katili olan kocasının da en ağır cezayı alması için bu davanın takipçisi olacağız" dedi.



Maktulün annesi ise bütün kadın cinayetleri adına davanın sonuna kadar gideceğini söyleyerek "Son olsun artık, yeter" dedi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 16 Mart 2019'da gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede Fatma ile Eren Erdoğan'ın boşanma davasında oldukları açıklanarak olay günü bir alışveriş merkezinde buluştukları anlatılmıştı. Maktul Fatma Erdoğan'ın 155 polis ihbar merkezini arayarak "Benim şu an davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, şu an araca kilitledi" şeklinde ihbarda bulunduğu da açıklanmıştı. Polis ihbar hattı ile yapılan görüşmeden yaklaşık 15 dakika sonra Eren Erdoğan'ın Fatma Erdoğan'ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğünün anlatıldığı iddianamede sanığın eşinin cansız bedeni ile arabada bir süre gezdiği ve daha sonra teslim olduğu belirtilmişti. İddianamede Eren Erdoğan'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' 10 yıla kadar, 'ruhsatsız silah ya da mermi taşıma' suçundan ise 3 yıla kadar hapsi istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA