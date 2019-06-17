17.06.2019 17:25
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Eşini öldürüp intihar etmek istedi

Eşini öldürüp intihar etmek istedi

Başakşehir'de tartıştığı eşini öldürdükten sonra ilaç içerek yaşamına son vermeye çalışan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir'de tartıştığı eşini öldürdükten sonra ilaç içerek yaşamına son vermeye çalışan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi Sahabe Sokak'taki evde ikamet eden Naci Tüten Yörükoğlu ile Derya Yörükoğlu çifti dün bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Daha sonra kavgaya dönüşen olayda Yörükoğlu, eşi Derya Yörükoğlu'nu bıçakladı.
AKOM'da çalıştığı belirtilen Yörükoğlu, bugün polisi arayarak, eşini öldürdüğünü anlattı. Olay yerine giden polis ekipleri, eve girdiklerinde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Evde bulunan boş ilaç kutularını gören polis ekipleri, Yörükoğlu'nun intihar etmeye çalışmış olabileceğini anlayarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yörükoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Yörükoğlu, Güncel

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