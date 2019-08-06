Haberler» Güncel» Haber

Eşini öldürüp intihar etti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

06.08.2019 13:08 Eşini öldürüp intihar etti
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Kerim T. (45), boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nuray T'nin (43) Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.
İşe gitmek için evden çıktığı sırada Kerim T'nin tabancayla vurduğu Nuray T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Evin önünden kaçan Kerim T. bir süre sonra aynı silahla Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda canına kıydı.
Cenazeler, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12   Rize'de heyelan yolu kapatınca gölet oluştu, evler boşaltıldı
13:12   Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
13:12   Gebze'de Camiler bayrama hazırlanıyor
13:11   İş adamının filmleri aratmayan planı kamerada; Soygun sahte kaza gerçek
13:10   Batman'da milyonluk araçlar çürümeye terk edildi
13:10   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
13:10   Serbest piyasada altın fiyatları