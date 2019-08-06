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Eşini öldürüp intihar etti

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

06.08.2019 13:23
Eşini öldürüp intihar etti
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Kerim T. (45), boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nuray T'nin (43) Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.
İşe gitmek için evden çıktığı sırada Kerim T'nin tabancayla vurduğu Nuray T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Evin önünden kaçan Kerim T. bir süre sonra aynı silahla Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda canına kıydı.
Cenazeler, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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