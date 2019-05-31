31.05.2019 17:11
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Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu

Hatay'ın Belen ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp oturdukları binanın arka bahçesine gömen kadın, kocasını önceki evliliğinden olan kızına cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü.

Olay, 23 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Z.(35), iddiaya göre, 2 çocuğunun babası Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra cesedi 4 parçaya ayıran kadın, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü. Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin eşinin cansız bedenini evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı olarak gömdüğünü görüp, polise haber verdi.

CESEDİ BATTANİYEYE SARILI BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Havva Z.'yi gözaltına aldı. Havva Z., eşini öldürüp, arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cansız bedeni, battaniyeye sarılı bulundu. Yapılan otopsinin ardından Mikail Z.'nin cenazesi toprağa verildi.

13 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Havva Z., ifadesinde eşini önceki evliliğinden olan 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü. Mahkeme heyeti, çocuğun da dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu
Belen, Hatay, 3. Sayfa

YORUMLAR (8)
TAKAVİT: eee simdi ne olacak soyleyim mahgeme tutuksuz yargilanmasina karar verecek cunku disfircasi firlatmamis disfircasi firlatsa terlik firlatsa ceza alirdi nitelikli silah kullanmaktan ama yapmamis ya berat ya tutuksuz yargilanacak bunlari okuyan adalet mensuplari halkin gozunde ne hale dusdugunuzu anlayin artik ve kendinize gelin gunesli havada yuzunuze gelen islaga yagmur yagiyor demekden vazgecin
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OF’Lİ: onyedi yılda toplumun geldiği noktaya bakın,inşallah imamoğlu bu ülkeyi huzura kavuşturacak.
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HUKUKCU: Cok aci bir olay eger bayan cezadan kurtulmak icin iftira yapiyorsa muhakkak kiriminal arastirma ortaya cikaracaktir sen infaz sucunu ilk defa yapiyorsun peki kiriminal dairesi yilda en az 20 sucla ugrasiyor yani bu isin profesyöneli yalan cikacaktir eminim
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ECE: bende kadınım ama bu kadın yalan söylüyor o mahlede oturan biri olarak kadın zaten sağlan papuç deyildi
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AKIL: Bu kadar canice işlenmiş bir cinayetin neden başlığı CANİ KADIN, CANİ ANNE DEĞİL. . . olay erkek olunca CANİ KOCA yazılıyor. . . ve moda oldu o kadar çok kadın varki (olmayanları tenzih ederek) ''''çocuk istismarı'''' suçlaması ile insanların hayatını karartan. . .
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