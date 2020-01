Eşini öldürüp yüz derisini soymuştu ilk duruşmada müebbet hapis cezası aldı

Bahçelievler'de 2 Nisan 2019 tarihinde imam nikahlı eşi Najiha Arabzaı'yı (24) öldürüp yüz derisini soyduğu, parmaklarını ve kulaklarını kestiği iddiasıyla yargılanan Afganistan uyruklu sanık Zıvar Gol Ravan(28), ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında suçunu kabul etti. İlk duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Ravan'a 'Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet cezada indirim uygulamadı.Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Zıvar Gol Ravan getirilirken, Ravan'ın ailesi ve avukatı katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşma sanık Zıvar Gol Ravan'ın savunma yapmasıyla devam etti.SUÇLAMAYI KABUL ETTİTercümanı aracılığıyla savunma yapan Ravan, üzerine atılı suçlamayı kabul ederek şöyle konuştu 'Najiha Arabzaı benim imam nikahlı eşimdi. Kendisini çok seviyordum hatta resmi nikah da kıymak istedim ama olmadı. Najiha ile evdeyken benim telefonuma kendisine ait sosyal medya hesabını yüklediğini ve burada yabancı erkeklerle konuştuğunu gördüm. Karşı taraftaki erkekle konuşmak istedim, şahıs bana Najiha ile beraber olduklarını, kendisiyle ilişkiye girdiğini söyledi ve Najiha'ya ait çıplak fotoğrafları bana gönderdi. Ben bunları görünce çok sinirlendim. Najiha'yı tokatladım ancak çok sevdiğimden dolayı şans vermek istedim. Ona bu yaşananların aramızda kalacağını, kimseye söylememesi gerektiğini belirttim. Daha sonra yurtdışındaki ablası beni arayarak Najiha'nın mutsuz olduğunu ve aramızda sıkıntı olup olmadığını sordu. Najiha'yı tembihlememe rağmen her şeyi ablasına anlattı. Ben bu duruma çok içerledim.Najiha'ya çok sinirlendiğini ve balkona çıkarak ağladığını ifade eden Ravan, 'Odaya geri döndüğümde Najiha görüştüğü kişinin kendisini Avrupa'ya götüreceğini söyledi. Ben de kendimi kaybettim. Boğazına bir yumruk attım, yatağın üstüne düştü. Başındaki eşarbı boynuna düşmüştü, eşarpla boynunu on saniye kadar sıktım. Hiçbir hareket yoktu. Ben bayıldığını zanettim, boynunu eşarp ile sıkıp ara ara bakıyordum. Daha sonra sabah olunca evden çıktım, valiz aldım ve eve gelip Najiha'yı bavula koydum. Bir taksiye binerek taksicinin bulduğu apart daireye yerleştim. Najiha'yı bavuldan çıkarıp yatağın üstüne yatırdım. Kendisini halen çok seviyordum. Onu öptüm hatta kendisiyle birlikte olmak dahi istedim ancak aklıma çıplak fotoğrafları geldi. Fakat attığı fotoğraflar aklıma geldi, sinirle dışarı çıktım. Bir bıçak alıp geri geldim, önce parmaklarını kestim. Çok sinirli ve yorgundum. Amacım Karabük'te bir yere onu gömmekti. Cesetten kurtulmak ve kimliği ortaya çıkmasın diye kulaklarını, burnunu kestim, yüzünün derisini bıçağımla yüzdüm. Parçaları tuvalete atıp, sifona çektim. Ardından kendisini yatağın baza kısmına yerleştirip evden ayrıldım. Daha sonra Karabük'e gittim, orada kaldıktan sonra İstanbul'a döndüm. Polis beni yakaladı. dedi.İLK DURUŞMADA MÜEBBET VERİLDİSanık savunmasının ardından mütalaasın açıklayan Cumhuriyet savcısı 'Kasten öldürme suçundan sanığın müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.İlk duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Zıvar Gol Ravan'a 'Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, verilen cezanın haddi, vehameti ve olayın oluş şeklinden dolayı cezada indirim uygulamadı.İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 Nisan 2019 tarihinde polisin günü birlik kiralık bir evde yüz derisi soyulmuş, parmakları ve kulakları kesilmiş bir halde Afgan uyruklu Najiha Arabzaı'nın cesedinin valiz içinde bulunduğu ifade edildi. İddianamede, Zıvar Gol Ravan'ın Afganistan vatandaşı olduğu ve 4 Nisan 2019 tarihinde yakalandığı belirtildi. Ravan'ın emniyetteki ifadesinde kendisini aldattığı gerekçesiyle imam nikahlı eşi Arabzaı'yı öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği aktarıldı.İddianamede sanık Gol Ravan'ın 'Kasten Öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.