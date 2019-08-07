Haberler» 3. Sayfa» Haber

Eşini pompalı tüfekle öldürüp sonra da intihar etti

Kırıkkale'de alzaymır hastası yaşlı adam, evde bulunan küçük torunun yanında tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

07.08.2019 16:07 Eşini pompalı tüfekle öldürüp sonra da intihar etti
Kırıkkale'de alzaymır hastası yaşlı adam, evde bulunan küçük torunun yanında tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Kırıkkale'da Sanayi Mahallesi 1969. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, alzaymır hastası Hacı Ceylan (76), tartıştığı eşi Nesibe Ceylan'ı (69) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. O sırada evde bulunan küçük çocuk A.C., dışarı çıkarak komşularına haber verdi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sokağın giriş ve çıkışları şeritle kapatıldı. Sinir krizi geçiren yakınlarını ise sağlık görevlileri sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:59   Bodrum'da korkutan orman yangını
16:58   Milli antrenör toprağa, can dostu köpeği hayvanseverlere verildi
16:58   Sungurlu'da orman yangını
16:55   Ayağına yaba saplandı
16:54   Yabancı uyruklu şahıs 'savcıyım' diyerek 43 bin TL dolandırdı
16:54   Osmaniye'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
16:51   Havalandırma boşluğundan yayılan duman paniğe neden oldu