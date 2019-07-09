09.07.2019 03:27
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Eşini silahla başından vurdu

Eşini silahla başından vurdu

Gaziantep'te görevli uzman çavuşun, yakınlarının düğünü için gittikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin içinde silahla başından vurduğu belirtilen eşinin beyin ölümü gerçekleşti.

Gaziantep'te görevli uzman çavuşun, yakınlarının düğünü için gittikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin içinde silahla başından vurduğu belirtilen eşinin beyin ölümü gerçekleşti.
Gaziantep'te görevli uzman çavuş G.K. (26), eşi Müberra K. (24) ile yakınlarının düğün törenine katılmak üzere ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'ne geldi.
İddiaya göre G.K, otomobilde eşi Müberra K'yi silahla başından vurdu.
Ağır yaralanan Müberra K, aynı otomobille yakınlarınca Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kadının beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan uzman çavuşun, eşini arabanın içinde kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.
Ekipler soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Gaziantep, Elbistan, Güncel

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