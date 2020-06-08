Eşini silahla yaralayarak rehin alan kişiyi polis ikna etti - ZONGULDAK

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşini silahla yaralayarak rehin alan kişi, polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.

08.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:45
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşini silahla yaralayarak rehin alan kişi, polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, hakkında ikametten uzaklaştırma kararı bulunan Ümit A. (42) işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah zoruyla Kepez Mahallesi'nde yaşadıkları eve götürerek eşi Aslı A'ya (40) kapıyı açtırdı.
İçeri girerek evde bulunan 2'si çocuğu 3 kişiyi dışarı çıkaran Ümit A, silahla bacağından yaraladığı eşini rehin aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabası sonucu Ümit A. teslim oldu.
Silahı polise teslim eden Ümit A, daha sonra gözaltına alındı.
Aslı A. ise sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada yaralı kadının ambulansa bindirilmesi sırasında çocukları gözyaşları içinde annelerini teselli etmeye çalıştı. Eşini silahla yaralayarak rehin alan kişiyi polis ikna etti - ZONGULDAK

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

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