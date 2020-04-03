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Eşini silahla yaralayıp intihar etti

Bodrum'da eşini silahla yaralayan şahıs, daha sonra kafasına sıkarak intihar etti.

03.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:40
Eşini silahla yaralayıp intihar etti
Bodrum 'da eşini silahla yaralayan şahıs, daha sonra kafasına sıkarak intihar etti.

Olay, gece saat 00.30 sularında yaşandı. Bodrum Sanayi Sitesi'nde tekne motoru tamirciliği yapan 43 yaşındaki Sezai O., geçen yıl evlendiği eşi 41 yaşındaki S.O. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine Sezai O., eşini silahla bacağından yaraladı.

Sezai O., daha sonra aynı silahla kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sezai O.'nun cenazesi ise polis ve savcının incelemesi sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
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