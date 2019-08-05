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68 yaşındaki adam 82 yaşındaki karısını vurup intihar etti

Çorum'da, tartıştığı 82 yaşındaki karısını ruhsatsız tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan 68 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

05.08.2019 12:56
68 yaşındaki adam 82 yaşındaki karısını vurup intihar etti

Çorum'da, tartıştığı eşi Dudu Gevrek'i (82) ruhsatsız tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Sadık Gevrek (68), hayatını kaybetti.

EŞİNE 2 EL ATEŞ ETTİ

Olay, dün akşam saatlerinde, merkeze bağlı Karahisar köyünde meydana geldi. Sadık Gevrek ile eşi Dudu Gevrek arasında, evlerinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sadık Gevrek, tartışma sırasında, ruhsatsız tabancayla eşine 2 el ateş etti.

İNTİHAR ETTİ

Kadının kanlar içinde yere yığıldığını gören kocası aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyup, eve gelen çiftin yakınları ve köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği çifti ilk müdahale sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ameliyatın ardından Kırıkkale Özel Yaşam Hastanesine sevk edilen Sadık Gevrek, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAŞLI KADIN TEDAVİ ALTINDA

Yaralı Dudu Gevrek'in, hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin de sürdüğü belirtildi. Sadık Gevrek'in bugün öğle vakti Karahisar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Sevgilisi tarafından bıçaklanan kadının son sözleri "Beni kurtarın" oldu


Karahisar, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (4)
SERCAN: 14 YAŞ BÜYÜK KADINLA EVLEN. . SONRA İÇİNDE YASADIĞIN BUNALIM EZİKLİKLE KADINI OLDÜRMEYE ÇALIŞ, , ALLAH AFFETSİN
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M.Y: Geri zekalı herif 82 yaşında ki karın kaç sene daha yaşayacak veya sen gelmişin 68 e ne acele ediyorsun öbür tarafa gitmeye . .
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W: sağlık çalışanları çok yavaş hareket ediyor. . .
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Senin yaptığını çorumlu bile yapmaz diycem ama olmayacak işte malesef,leblebi beyinliler sizi
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