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Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

ÇORUM'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sadık G. (66), tartıştığı eşi Dudu G.'yi (82) ruhsatsız tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

04.08.2019 18:52 Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı
ÇORUM'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sadık G. (66), tartıştığı eşi Dudu G.'yi (82) ruhsatsız tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan çift, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.
Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Karahisar köyünde meydana geldi. Sadık G. ile eşi Dudu G. arasında, evlerinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sadık G., tartışma sırasında, ruhsatsız tabancayla eşine 2 el ateş etti. Dudu G.'nin kanlar içinde yere yığıldığını gören Sadık G., aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyup, eve gelen çiftin yakınları ve köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği çifti ilk müdahale sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sadık G. ile eşi Dudu G.'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Karahisar, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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