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Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi bıçaklayıp, kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, eşini taciz ettiğini öne sürdüğü B.K.'yi, bıçaklayarak yaraladıktan sonra zorla otomobile bindirerek kaçırdığı öne sürülen koca, tutuklandı.

31.07.2019 16:34 Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi bıçaklayıp, kaçırmaya çalışan şüpheli tutuklandı
AYDIN'ın Çine ilçesinde, eşini taciz ettiğini öne sürdüğü B.K.'yi, bıçaklayarak yaraladıktan sonra zorla otomobile bindirerek kaçırdığı öne sürülen koca, tutuklandı. Beraberindeki eşi ile otomobili kullanan sürücü ise serbest bırakıldı.
Çine'de yaşayan K.Ç. ve eşi S.Ç., dün akşam arkadaşları H.G.'nin otomobiliyle gezintiye çıktı. Saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Orman Mezarlığı önüne gelen otomobilden, K.Ç., eşine 1 yıldır cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü B.K.'nin kaldırımda yürüdüğünü gördü. Arkadaşına durmasını söylerek, otomobilden indi.
YARALI HALDE KAÇIRDI
K.Ç. ve B.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında K.Ç. yanında taşıdığı bıçak ile B.K.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.  Ardından da yaralı haldeki B.K.'yi zorla otomobile bindirip, kaçırdı.
KIRMIZI IŞIĞI FIRSAT BİLİP, KAÇTI
Otomobil, Yeni Mahalle Kır Kahvesi Mevkisi'ndeki kırmızı ışıkta durunca B.K., kapıyı açıp, kaçtı.
Polise giderek şikayetçi oldu. B.K., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedavi altına alınırken, K.Ç. ile eşi S.Ç. ve arkadaşları H.G.yakalanarak, gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.Ç. ve H.G. serbest bırakılırken, K.Ç. tutuklandı.



Çine, Güncel

Kaynak: DHA

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