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Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı

Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİMersin'de boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan G. (42), adliyeye sevk edildi.

30.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:19
Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Mersin'de boşanmak isteyen eşini 11 yerinden tornavida ile yaralayıp kaçan, ardından da sosyal medya hesabından 'seni kurşuna dizeceğim' yazarak ölümle tehdit eden Hakan G. (42), adliyeye sevk edildi. Hakan G., adliyeye götürüldüğü sırada, Çöp toplayarak geçimini sağlıyordum, nafakasını sağlıyordum. Onun için hurda çaldım, özgürlüğümü feda ettim hapishaneye düştüm. Ben onun için hapishanede kahrolurken o fuhuş yapıp, uyuşturucu içiyordu diye konuştu.
SOKAĞIN BAŞINDA GELMESİNİ BEKLEMİŞ
Olayın ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Hakan G.'nin sokağın başında beklediği ve durumu fark eden Emel G.'nin can havliyle kaçtığı görülüyor. Eşini tornavidayla 11 yerinden yaralayıp, ölümle tehdit eden zanlı yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin, Güncel, Haber

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