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Eşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

24.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:26Eşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi
'nin ilçesinde eşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Tepecik Sokak'ta yaşayan Nuri E, dün akşam eşi Şerife E'yi yaralı olarak Bayramiç Devlet Hastanesine götürdü.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şerife E'nin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Bunun üzerine polis, eşi Nuri E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nuri E. adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Şerife E'nin cenazesi, Çarşı Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Kaynak: AA

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