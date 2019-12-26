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Eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşlı bir adam, eşini tüfekle vurduktan sonra kendisini de aynı tüfekle intihar etti.

26.12.2019 20:21 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:26 Eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
Kastamonu'nun ilçesinde yaşlı bir adam, eşini tüfekle vurduktan sonra kendisini de aynı tüfekle intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Dilküşah Mahallesi'nde 70 yaşındaki Şaban A., iddialara göre bunalıma girmesi sonucu 65 yaşındaki eşi Nesibe A.'yi evde bulunan tüfekle vurarak öldürdü. Şaban A., ardından aynı tüfekle intihar etti. Akşam işten eve dönen çiftin çocukları Seçkin A., kanlar içinde yerde yatar halde anne ve babasını buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede çiftin öldüğünü belirledi.

Olay sonrasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Tosya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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