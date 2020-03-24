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Eşini uyurken keserle öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

KONYA'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

24.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:46
Eşini uyurken keserle öldüren kadına 15 yıl hapis cezası

KONYA'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak öldüren 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç (46), olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Eylül 2019 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatağında uyuyan Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurduktan sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Veysel Sağdıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sağdıç, emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini yatağında uyuduğu sırada keserle başına vurarak, öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, ilk ifadesinde, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli hakaret ettiğini ve tartıştıklarını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Fadik Sağdıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BENİ ONU ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

Tutuklu Fadik Sağdıç hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Fadik Sağdıç, SEGBİS sistemi ile katıldı. Sağdıç son savunmasında, "28 senedir ne çektiğimi bir ben, bir Allah bilir. Evlilik hayatım boyunca hep şiddet, iftira ve kıskançlık vardı. Çok agresif biriydi" dedi. Olay günü kocasının kendisini tehdit ettiğini öne süren Sağdıç, "Bana, 'bunun gecesi var, sen görürsün' dedi. Ondan sonra kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde her şey bitmişti. 'Allah'ım ben ne yaptım' dedim. Ben bunu yapacak bir insan değilim. Yapacak bir şeyim kalmamıştı. Ben onu öldürmek istememiştim. Keşke ölmeseydi. Çok pişmanım. İnanın hapishane bile evimden daha huzurlu. Hapishane inanın çektiklerimden sonra çok huzurlu bir yer olarak geldi bana" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının savunmasının ardından kararını açıkladı. Heyet, Fadik Sağdıç'ı haksız tahrik altında eşi kasten öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Konya, Güncel

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