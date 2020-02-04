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Eşini ve annesini öldürüp intihar etti

Hatay'da bir kişi, pompalı tüfekli eşini ve annesini öldürdükten sonra intihar etti.

04.02.2020 17:49 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:54Eşini ve annesini öldürüp intihar etti
'da bir kişi, pompalı tüfekli eşini ve annesini öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde Ömer Yıldırım (27), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Pervin Yıldırım (27) ve annesi Emine Yıldırım'ı (50) evlerinde pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Yıldırım, daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin vermesiyle olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Ekipler, olay yerine güvenlik şeridi çekerek içeri girilmesini engelledi. - HATAY

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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