Eşini ve babasını ararken, kaza yaptıkları aracı buldu

Kütahya 'nın Emet ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden uçması sonucu gelin ve kayınpederi hayatını kaybetti. Kaza, ailesine ulaşamayan şahsın yaptığı arama sonucu aracı dere kenarında bulmasıyla ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, gözleme simit fırınından aldığı simitleri, gelini Döndü Çankaya ile birlikte ilçeye 10 kilometre mesafedeki Samrık köyünde satan İbrahim Çankaya (75), satışların ardından Emet ilçesine dönmek için 43 PL 879 plakalı otomobil ile yola çıktı. Çankaya'nın kullandığı araç, Samrık deresi Dağlar köprüsü mevkiinde virajı alamayarak köprüden dereye uçtu. Saatler geçmesine rağmen eşi ve babasının gelmediğini gören Halil Çankaya, cep telefonu ile ailesine ulaşamayınca arkadaşları ile bölgeye aramaya çıktı. Samrık köyüne giden Halil Çankaya, eşi ve babasının saat 14.30'da köyden ayrıldığını öğrendi.

Çankaya ve arkadaşları akşamüstü saat 18.00 sıralarında babasının kullandığı aracı Samrık köprüsü altında kaza yapmış halde buldu. 112 ekiplerine kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk incelemelerde İbrahim Çankaya ve Döndü Çankaya'nın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.

Tavşanlı ilçesinden gelen olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından cenazeler Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Yunus Daşdemir/İHA)