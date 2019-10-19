Eşini ve baldızını bıçaklayan zanlı tutuklandı

KONYA'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Sevilay Gödeş (32) ve baldızı Nermin Binar'ı (36) bıçakla yaralayan Himmet Gödeş (43), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana geldi. Himmet Gödeş, iddiaya göre bir süredir ayrı yaşadığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Sevilay Gödeş ile baldızı Nermin Binar'ı yolda yürürken gördü. Eşinin ve baldızının yanına giden Gödeş, bir süre sonra ikiliyle tartışmaya başladı. Tartışmada Gödeş, eşi ve baldızına bıçakla saldırdı. Kalçasından yaralanan Sevilay Gödeş ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Nermin Binar, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler iki kadının yardımına koştu. Yaralılara ilk müdahale mağazada yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kız kardeş yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'BENİM EŞİMLE ARAMI BOZDULAR'

Himmet Gödeş ise olay sırasında yoldan geçen bir polis memuru tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Gödeş, polisteki ilk ifadesinde, "Benim eşim ile aramı bozdular. Bana boşanma davası açtı. Üç çocuğumuz var. Yolda karşılaştık ve bu olay yaşandı" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Himmet Gödeş, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.