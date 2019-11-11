Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı

Antalya'da siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirledikten sonra intihar eden Selim Şimşek'in geride bıraktığı 2 sayfalık mektubun bir bölümü ortaya çıktı.

MEKTUBA POLİS EL KOYDU

Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'i (38) ve çocukları Ceren (9) ile Ali Çınar Şimşek'i (5) siyanürle zehirledi. Selim Şimşek'in geride bıraktığı 2 sayfalık mektuba polis el koydu.

Ulaşılan mektupta, Şimşek şu ifadelere yer veriyor:

"Çok uzun zamandır kafamda kuruyordum. Kendimi öldürmem eşim ve çocuklarımı içinden çıkılmaz bir buhrana bunalıma sokabilirdi. Onları da yanımda götürmek en mantıklısı idi. Arkamızda kalanlar üzülecek, ağlayacak, sızlayacak sonrasında yavaş yavaş unutacaklar biliyorum. Çünkü büyükler her zaman söylerler 'Ne olursa ölene olur' diye. Bu söze istinaden canımdan bile çok sevdiğim eşim ve çocuklarımı bu kötü pis dünyada bırakamazdım. Sürekli dua ediyorum. Allah'ım bir mucize gönder diye. Bugün gözbebeğim canımın taa içi sevgili kızımı uyumaya götürdüm ve daha önce hiç olmadığı kadar sıkı ve uzun bir şekilde sarıldı bana. Yüreğim parçalandı."

SUÇLADIĞI İSİMLERİ TEK TEK YAZDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Selim Şimşek'in bıraktığı iki sayfalık mektupta borç listesinin yanı sıra bazı isimleri de tek tek yazarak suçladığı ileri sürüldü. Şimşek'in suçladığı isimlerin ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

DUVAR ARKASINDAN İZLEDİLER

Öte yandan siyanürlü ölümün ardından Şimşek ailesinin cenazeleri, özel güvenlik önlemleri altında Erzurum Yakutiye'de toprağa verildi. Cenazeyi yıkamak için gelen imamlara özel kıyafet giydirildi. Cenazeler, 6 metre derinliğindeki özel mezarlığa iple indirilirken, cemaat defin işlemlerini duvar arkasından izledi.