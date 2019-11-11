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Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı

Eşi, oğlu ve kızını siyanürle zehirledikten sonra intihar eden Selim Şimşek, bıraktığı 2 sayfalık mektupta "Kendimi öldürmem eşim ve çocuklarımı içinden çıkılmaz bir buhrana bunalıma sokabilirdi. Onları da yanımda götürmek en mantıklısı idi" ifadeleri yer aldı.

11.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:52

Antalya'da siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirledikten sonra intihar eden Şimşek'in geride bıraktığı 2 sayfalık mektubun bir bölümü ortaya çıktı.

MEKTUBA POLİS EL KOYDU

Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'i (38) ve çocukları Ceren (9) ile Ali Çınar Şimşek'i (5) siyanürle zehirledi. Selim Şimşek'in geride bıraktığı 2 sayfalık mektuba polis el koydu.

Ulaşılan mektupta, Şimşek şu ifadelere yer veriyor:

"Çok uzun zamandır kafamda kuruyordum. Kendimi öldürmem eşim ve çocuklarımı içinden çıkılmaz bir buhrana bunalıma sokabilirdi. Onları da yanımda götürmek en mantıklısı idi. Arkamızda kalanlar üzülecek, ağlayacak, sızlayacak sonrasında yavaş yavaş unutacaklar biliyorum. Çünkü büyükler her zaman söylerler 'Ne olursa ölene olur' diye. Bu söze istinaden canımdan bile çok sevdiğim eşim ve çocuklarımı bu kötü pis dünyada bırakamazdım. Sürekli dua ediyorum. Allah'ım bir mucize gönder diye. Bugün gözbebeğim canımın taa içi sevgili kızımı uyumaya götürdüm ve daha önce hiç olmadığı kadar sıkı ve uzun bir şekilde sarıldı bana. Yüreğim parçalandı."

SUÇLADIĞI İSİMLERİ TEK TEK YAZDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Selim Şimşek'in bıraktığı iki sayfalık mektupta borç listesinin yanı sıra bazı isimleri de tek tek yazarak suçladığı ileri sürüldü. Şimşek'in suçladığı isimlerin ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

DUVAR ARKASINDAN İZLEDİLER

Öte yandan siyanürlü ölümün ardından Şimşek ailesinin cenazeleri, özel güvenlik önlemleri altında Erzurum Yakutiye'de toprağa verildi. Cenazeyi yıkamak için gelen imamlara özel kıyafet giydirildi. Cenazeler, 6 metre derinliğindeki özel mezarlığa iple indirilirken, cemaat defin işlemlerini duvar arkasından izledi.

Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı

Sultan Şimşek, Selim, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (68)
ADINIZI YAZINDF:Kendisini öldürmesi hanımı ve çocuklarını çıkmaza sokabilirmiş. Onun için onları da öldürmeyi seçmiş. Olacak şey mi? Ne sebeple olursa olsun insan çocuklarına nasıl kıyar?
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FATİH:yorumlarnia bakiyorum da sanki adm madalya kazancak bir ise imza atmis resmen allahin verdigi cani aliyor birde yorum yapiyor salak salak utanmadan kahraman ilanediyorsunuz gececeksiniz o korpecik cocuklardan ne istedin bre gafil turkiyede kim ac kalmis bunlar bana gore bahane degil birde adami kahraman ilan edin gerizekali halkim benim allah cehenneminde o evlatlarin masum ananinsana hesabini sorsun insalah
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YÜREĞİM YANIYOR:kaç güçdür içime oturdu. moralim çok bozuk. Allah cc milletimize selamet versin inşaallah. borçulara ödeme kolaylığı versin. çok acı bir durum.
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ALLAHINIZ GELSE KURTAMAYACAK:kurduğunuz çadır düzeninin taaa. . . .
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ZIRT:Enflasyon yüzde 8. 5 , zamlar yüzde 200 , maaşlar yüzde 4 , çok mutluyuz.
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AHMET KAYA:işte sevgili devlet büyükleri bir birinizi yiyorsunuz o rant benim bu ihale benim diye olan yine garibana oluyor farkın da degilsiniz yazık sizlere şe düşdüğümüz hallere yazık
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ASLI:Yazık :::::::::::::::( nasıl bu hale geldik ALLAH affetsin, sebep olanlar kendilerini sorgulasın bakalım, vicdanları rahatmı. . . .
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HABİB:Kardeşim boş konuşmayın. açlık yoksulluk evlat kaza bela her türlü sınanacak insan. Sen simdi durumun kötü diye çocuklarini öldürmen mi lazım. Suç devletin mi oluyor. Yapma Allah askina iman eksikliginden baska bişey değil. Allaha ve ahiret gününe inanan asla bir cana kıyamaz heleki evlat
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DİNSİZLER BİLE SİZDEN MERHAMETLİ TUH! ..:bu sebilerin yok olması sizde güç sahiplerine karşı öfke geliştirmiyorsa insan adına konuşmayın!
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FTHYLMZ:komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. . .
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