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Eşini ve kızını darbederek tehditte bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı eşi ve kızını darbedip ölümle tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

19.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:39Eşini ve kızını darbederek tehditte bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
'de tartıştığı eşi ve kızını darbedip ölümle tehdit ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İmdat Hattı'nı arayan bir kişi, Yenikent Mahallesi Münir Güney Sokağı'nda bir apartmanda yaşayan P.K. ve kızı G.K'nin, eve gelen eşi Ümit K. tarafından darbedildiğini bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kısa sürede eve ulaştı.
Çevre güvenliğini alan ekipler, Ümit K'yi kovalamaca sonucu olay yeri yakınlarında yakaladı.
Anne ve kızı, hastanedeki tedavilerinin ardından ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Gözaltına alınan Ümit K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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