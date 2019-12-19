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Eşini ve kızını öldüren sanık: Ölen yabancı birisi değil, onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum

Antalya'da eşini ve kızını öldürdüğü için iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan sanık, "Ölen yabancı birisi değil. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum" dedi.

19.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:25

'da 15 Ekim 2017'de, meydana gelen olayda, Gece yarısı eve alkollü gelen Sertok Özen, eşi Özen'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sertok Özen, ruhsatsız av tüfeğiyle üniversite öğrencisi kızı Esra ve eşi Hanife Özen'i öldürdü. Özen, daha sonra Muratpaşa Mahallesi'nde oturan bacanağı Osman Göçer'in evine gitti. Göçer, ani bir hareketle tüfeği Özen'in elinden aldı. Panikleyip kaçan Sertok Özen, Döşemealtı ilçesinde yakalanıp tutuklandı. Sertok Özen'in evine giden polis, anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Hanife ve Esra Özen'in cenazeleri Serik'te toprağa verildi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Hakkında iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sertok Özen, son kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, sanık için 'eşini ve kızını tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu.

"SAVUNMA YAPMAYI KENDİME YAKIŞTIRAMIYORUM"

Mahkeme heyeti de yargılamanın sona erdirileceğini belirterek, sanıktan son sözünü sordu. Takdiri mahkemeye bıraktığını söyleyen Sertok Özen, "Ölen yabancı birisi değil. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı da kendime yakıştıramıyorum" dedi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme sanığı 'eşini ve kızını tasarlayarak öldürmek suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, bacanağı Osman Göçer ile eşi Emine Göçer'i silahla tehdit suçundan sanığa 2 yıl 15 ay hapis cezası verdi.

Heyet cezalarda indirim de yapmadı.

Eşini ve kızını öldüren sanık: Ölen yabancı birisi değil, onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum

Antalya, Hanife, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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