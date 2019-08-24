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Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu

Samsun'da cani koca, tartıştığı engelli eşi ve kızını tabancayla öldürüp polise teslim oldu.

24.08.2019 20:53
Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.

İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B. (65), aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'ye (35) tabancayla ateş etti. Eski eşi ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti.


POLİSE TESLİM OLDU

Hasan B, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Savcının incelemesi sonrası anne ve kızının cenazeleri, otopsi için Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine B'nin eşinden boşandığı ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (27)
ADINIZI YAZIN: bizlere tanınan demokratik hakları hak etmiyoruz çok fazla bol geldi , KADIN ERKEK FARKETMİYOR
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2 3
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ASABİ: ADAM İMAMI KISKANIYOR ONUN KADAR TATİL YAPMAMIŞMIŞMIŞ YESİNLER YALANINI YEŞİL ALANLARI YOLUP HER TARAFA MİLLETİN PARASIYLA O KÖŞKLERİ BENMİ KONDURDUM MİLLET HESAP SORMAYA KORKUYOR BİR DELİKANLI ÇIKIPTA BU İSRAF NE DEMİYOR İSTERSE DESİN SONU BEŞİKTAŞTA KODAMAN DÜĞÜNÜNDE YOLU KESİLİP KÖTEK YİYEN VATANDAŞIN SONU GİBİ OLUR BASKI KORKU SİNDİRİLMİŞ BİR TOPLUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ
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3 2
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ASLI: ARTIK SADECE KIZLAR İLE TAKILACAĞIM ŞİDDET YOK EGO YOK MAL GİBİ SAHİPLENME YOK DAHA HUZURLU VE MUTLU YAŞARIM.
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5 4
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X: SÜMÜKLÜ
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1 3
NURETTIN: etma kız
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1 3
VATO: Emine Bulut cinayeti ibret olur diye düşündüm sanki millet örnek alıyor.
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MELİS: aynen dediğiniz gibi oluyor siz ve benim gibiler nefretle kınarken bazıları içinde bu olaylar teşvik oluyor kimisi nasıl bir kafaysa namus temizliyor kimi erkek adam olmayı bunu yaparak kanıtlıyor insan öldürüp şerefimle girer yatarım deniliyor şeref nasıl bir özellik ki bir insanı yok ederek kanıtlanıyor, anlamaya çalışmak ciddi hasara neden oluyor zaten anlayamıyoruz, sadece hepimizde çok derin hasar bırakıyor bu olaylar
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9 1
CENGİZHAN: BU KADIN CİNAYETLERİ VAHŞET NEDEN SADECE ORTADOĞU ÜLKELERİNDE ÜLKEMİZDE OLUYOR KAFİR DEDİGİNİZ ÜLKELERDE TOPLUMLARDA NEDEN YOK DENECEK KADAR AZ ARASTİRDİNİZMİ. GELİŞMİŞ MEDENİ REFAH SEVİYESİ YÜKSEK TOPLUMLARDA OLMAZ ÇÜNKÜ .BU TOPLUMLARDA KADIN MAL.GİBİ GÖRÜNMEZ ERKEK GEÇİM KAYNAĞI OLARAK GÖRÜLMEZ. SEVGİ SAYGI MEDENİ İNSAN GİBİ EVLİKLER OLUR VE AYNI SEKİLDE DE DE BİTECEK SE BİTER HERKES YOLUNA GİDER KİMSE KİMSEYE MADDİ MANEVİ SORUN OLMAZ SORUN ÇIKARMAZ.
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W: KENDİ YORUMUNA KENDİ CEVAP VEREN SİDİKLİ ASLI
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0 3
KAFİRMİSİN SEN: AMERİKADA HER 10 DAKİKA DA BİR TECAVÜZ VEYA TACİZ OLUYOR , TECAVÜZDE DÜNYADA İLK 3 DEN BİRİSİ HİNDİSTANDA VAR , AVRUPA DA AYNI ŞEKİLDE IRKÇILIK , TACİZ , PEDOFİLİ , HER TÜRLÜ YOL VAR , SEN VE SENİN GİBİ İMANSIZLAR İŞTE YAPICAK BİRŞEY YOK
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