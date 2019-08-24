Haberler» Güncel» Haber

Eşini vurdu, parkta saklanırken yakalandı

BURSA'da 10 gün önce cezaevinden çıkan eşi Esengül T.'yi tabancayla aralayıp kaçan Serdar T., 'Botanik Park'ta saklanırken yakalandı.

24.08.2019 09:07 Eşini vurdu, parkta saklanırken yakalandı
BURSA'da 10 gün önce cezaevinden çıkan eşi Esengül T.'yi tabancayla aralayıp kaçan Serdar T., 'Botanik Park'ta saklanırken yakalandı.
Olay Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'taki apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olan Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belinden ruhsatsız tabancasını çıkaran Serdar T., eşine kurşun yağdırdı. Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar T. ise evden çıkıp, kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, aldıkları ihbar sonucunda Serdar T.'nin 'Botanik Park'ta saklandığını tespit etti. Bunun üzerine arama başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Serdar T.'yi 'Botanik Park'ta saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Serdar T.'nin sorgusu sürüyor.



Esengül, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:02   Dha yurt bülteni - 2
10:02   DHA DIŞ - Soyuz MS-14, uzay istasyonuna zamanında ulaşamadı
10:01   (görüntülü) selin vurduğu salıpazarı'nda yaralar sarılıyor-(dünkü görüntüler)
10:00   Dünya şampiyonası'nda finaldeyiz!
10:00   Dha dış- kuzey kore'den bir ay içinde 7'inci füze denemesi
10:00   (görüntülü) (özel) - hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki efrahim öldü
09:58   (görüntülü) salıpazarı'nda sel -detay-2