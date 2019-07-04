Eşinin amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü (3)

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞLAR

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Durmuş S. tarafından öldürülen Alperen Kahraman ile eşi Melisa Kahraman'ın, 19 Şubat'ta televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Çiftin stüdyoda bulunduğu programa telefonla bağlanan amca Durmuş S.'nin, yeğeni Melisa'nın, Alperen Kahraman tarafından kandırılıp, kaçırıldığını öne sürdüğü öğrenildi. Melisa Kahraman'ın ise kandırılmadığını, kendi isteğiyle Alperen Kahraman ile evlendiğini söylediği belirtildi.

Melisa ile Alperen Kahraman'ın ilişkilerinin 15 yaşında başladığını belirten Durmuş S.'nin, "Ben onu sevdiğim kadar kendi çocuğum olsa o kadar sevmezdim. Küçüklüğünden kaçana kadar hep yanındaydım onun. Amcası değil baba yarısıydım. Konuşmayı öğrendiği zamanlarda bana 'baba' derdi. 8- 9 yaşlarında, 'Keşke babam sen olsaydın' derdi. Böyle bir ilişkimiz vardı Melisa'yla. Alperen ile Melisa 15 yaşlarında sevgili olarak başlamışlar ama Melisa babasının İngilizce öğretmeni olup kazancını söylediği zamanda Alperen, Melisa'nın babasından uygunsuz fotoğraflar yüzünden para istemeye başlamış. Bu konuşmanın ardından kaza geçirdim. Şu an iki elim de sakat. Bunun sebebi Mustafa Kahraman'dır. Ben sağlıklı bir çalışandım. Şu an sağlıklı bile düşünemiyorum. Tedavi görüyorum. Hastaneye kontrollere gidiyorum. Bizim hayatımızı çaldı" dediği öğrenildi.

