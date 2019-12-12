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Eşinin aracını yakan kocaya adli kontrol

Samsun'da eşinin satılmasına karşı çıktığı otomobili benzin dökerek yakıp videosunu da çekerek ona gönderen koca, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:32Eşinin aracını yakan kocaya adli kontrol
'da eşinin satılmasına karşı çıktığı otomobili benzin dökerek yakıp videosunu da çekerek ona gönderen koca, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi Ataköy Köprüsü yakını Polatlı Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden ve Atakum ilçesinde çocuk kreşi işleten Muharrem K.(40) ile 10 yıllık eşi 2 çocuk annesi olan ve İlkadım ilçesinde çocuk kreşi sahibi Hatun K.(35) şiddetli geçimsizlik yaşadılar. İddiaya göre, Muharrem K., eşi Hatun K.'nin üzerine kayıtlı olan 2017 model otomobili satmak istedi. Hatun K.'nin aracı satmasına karşı çıkarak ruhsatını saklaması üzerine Muharrem K., eşine aracı yakacağını söyleyip 55 EY 546 plakalı otomobili park yerinden alıp evin yanından ayrıldı. Hatun K., 155 Polis İmdat Servisini arayarak eşinin aracını alıp götürdüğünü ve yakacağını ihbar etti. Samsun polisi söz konusu aracı bulmak için alarma geçerken, otomobili Ataköy Köprüsü yakınına giderek üzerine yanıcı madde döken Muharrem K., onu ataşe verdi. Öfkeli koca, yanan otomobilin video ve fotoğrafını Whatsapp'tan karısına gönderip olay yerinden ayrıldı.

Araç kullanılmaz hale gelirken Muharrem K. daha sonra jandarmaya teslim oldu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Muharrem K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Muharrem K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İlkadım, Ataköy, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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