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Eşinin arabasını satmak isteyen koca, eşiyle anlaşamayınca aracı ateşe verdi! Videosunu da WhatsApp'tan gönderdi

Samsun'da bir koca, karısının üzerine kayıtlı olan arabayı satmak istedi. Eşi aracı satmak istemeyince ikili arasında tartışma yaşandı. Eşinin ruhsatı saklamasıyla çılgına dönen koca, arabayı ateşe verip kameraya kaydetti. Ardından da bu görüntüleri eşine gönderdi. Aracı yanan kadın, "Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

12.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:00

'da bir koca, eşinin satılmasına karşı çıktığı otomobili benzin dökerek yaktı, videosunu da çekip ona gönderdi.

Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi Ataköy Köprüsü yakını Polatlı Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden ve Atakum ilçesinde çocuk kreşi işleten Muharrem K.(40) ile 10 yıllık eşi 2 çocuk annesi olan ve İlkadım ilçesinde çocuk kreşi sahibi Hatun K.(35) şiddetli geçimsizlik yaşadılar.

RUHSATI SAKLAYINCA ÇILGINA DÖNDÜ

İddiaya göre, Muharrem K, eşi Hatun K'nin üzerine kayıtlı olan 2017 model otomobili satmak istedi. Hatun K'nin aracı satmasına karşı çıkarak ruhsatını saklaması üzerine Muharrem K, eşine aracı yakacağını söyleyip 55 EY 546 plakalı otomobili park yerinden alıp evin yanından ayrıldı. Hatun K, 155 Polis İmdat Servisini arayarak eşinin aracını alıp götürdüğünü ve yakacağını ihbar etti. Samsun polisi söz konusu aracı bulmak için alarma geçerken, otomobili alıp Ataköy Köprüsü yakınına giderek üzerine yanıcı madde döken Muharrem K, ateşe verip karşısına geçip cep telefonu ile çektiği video ve fotoğrafı WhatsApp'tan karısına gönderip olay yerinden ayrıldı.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polise verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangın mahalline giderek tamamen yanıp demir yığına dönen araçta soğutma çalışması yaptı.

"YAKALANIP CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Aracın yandığı yere gelen Hatun K. ise büyük üzüntü yaşadı. Eşinin kendisine 3 aydır şiddet uyguladığını iddia eden Hatun K, "Aracımı satmamı istedi. Beni ölümle tehdit etti. Yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yanan aracın yanına gelerek gerekli incelemede bulundu ve Hatun K.'nun ifadesine başvurdu. Muharrem K. ise jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşinin arabasını satmak isteyen koca, eşiyle anlaşamayınca aracı ateşe verdi! Videosunu da WhatsApp'tan gönderdi

İlkadım, Ataköy, Samsun, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
BY:Bunu yapan cinayette işleyebilir.
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COSMOS:adam haklı kardeşimmmmmmmm
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HAYRET:yazık olmuş kadına da arabaya da. ama kasko varsa zarar karşılanır belki.
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ZİYAA:Ne yaptın be bilader! Yazık günah yaa:(
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SÜLEYMAN:Asın bunu
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SMMM:AÇIK KONUŞUYORUM KADINLAR HİÇ ARTISINI EKSİSİNİ DÜŞÜNMEDEN BÖYLE İŞLERE ÇOK KARIŞIYOR. BU OLAYIN İÇ YÜZÜ BELKİ FARKLIDIR AMA GENELDE BÖYLE İŞLERE ÇOK KARIŞIP ZARAR ETTİRİYORLAR. EV ARABA ARSA VS. SATTIRTMAM DA SATTIRTMAM
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