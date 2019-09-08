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Eşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldü

PENDİK'te dün balkonda bir çift tartışmış, balkondan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

08.09.2019 16:54 Eşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldü
PENDİK'te dün balkonda bir çift tartışmış,  balkondan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kadının peşinden aşağı atlayarak ağır yaralanan eşi de bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Güzelyalı Mahallesi, Kervansaray Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında oturan Hilal Güneş ve eşi Gökhan Güneş evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çift ardından balkona çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düştü. Eşi de balkondan kendini aşağıya bıraktı. Hilal Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Gökhan Güneş tedavi altına alındığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.


- İstanbul

Gökhan Güneş, Güncel

Kaynak: DHA

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