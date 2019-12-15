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Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti

İzmir'de kocası tarafından "Bakımsızsın" denilerek darp edilen Filiz Tekin'den kötü haber geldi. Darp sonucu menenjit geçiren ve omuriliğinde 3 santimetre kırık saptanan talihsiz kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

15.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:06

İZMİR'in ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından "bakımsız" olduğu gerekçesiyle dövüldüğü öne sürülen Filiz Tekin'in (38), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Tekin'in organları, yakınları tarafından bağışlandı.

Olay, 6 Aralık Cuma günü Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, evlendikleri günden beri şiddet uyguladığı öne sürülen 18 yıllık eşi Filiz Tekin'den birtakım isteklerde bulundu. Olumsuz cevap alan Tekin, bunun üzerine, 'Seni artık beğenmiyorum. Neden bakımlı değilsin' diyerek, eşini dövdü.

DARP EDİLEN KADIN BAYILDI

İbrahim Tekin'in başını defalarca duvarlara vurduğu eşi Filiz Tekin bayıldı. İbrahim Tekin, eşini hastaneye götürmek yerine evin bir odasına yatırdı. Tekin, çocuklarına da teyzeleriyle görüşmeyi yasakladı. Ancak çiftin çocukları Osman, bir arkadaşının telefonundan durumu teyzelerine bildirdi. Bunun üzerine eve giden 3 kız kardeşi, Filiz Tekin'i çağırdıkları ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki müdahalesinin ardından da Tekin, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

MENENJİT GEÇİRDİ, OMURİLİĞİNDE 3 SANTİM KIRIK SAPTANDI

Kafa travması geçirdiği belirlenen Tekin'in, yapılan tetkiklerde darp nedeniyle menenjit geçirdiği, ayrıca omuriliğinde de 3 santimetre kırık olduğu saptandı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Durumu kritik olan Tekin'in, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları, Filiz Tekin'in organlarını bağışlama kararı aldı. Tekin'in böbrekleri, dalağı ve karaciğeri başka hastalar için umut olacak.

DAYAKÇI KOCA TUTUKLANDI

Tekin'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Filiz Tekin'in kardeşlerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan İbrahim Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti

İbrahim Tekin, Filiz Tekin, Ödemiş, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
FATİH:tek çare idam ve şeriat
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ENİS:Affın konuşulduğu şu günlerde müebbet hapsin koğuş düzeninde oluşu, hiçbir caydırıcılığının olmadığını düşünürsek katillerin ''cinayet işlersem hücrede ne yaparım endişesi'' taşımadıkları için kimse işin sonunu düşünmüyor. Verdin mi müebbet hapis cezasını, atarsın tek kişilik 5 metrekare bir hücreye, 25 yıl da yakınlarını görmeme, bilgi edinmeme cezası verirsin, sıkıyorsa birisini öldürsün de görelim!
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ALPER:kadınlar silahlandırılsın başka yolu yok
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MERSİNLİ:laikler buna ne diyeçek izmirin dağlarında çiçekler açtı
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OBJEKTİF:Feministler yok olsun ama bunun gibi adamciklar da yok olsun.
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MEDYA PATRONU:BU DA UNUTULUR. ALIŞTIK ARTIK HER YERDELER
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ADINIZI YAZIN:Bu nasil yapilabilir? Böyle bir siddet nasil uygulanabilir? Sen insan degil misin? Nesin sen?
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GİDİŞAT FEVKELADE KÖTÜYE:allahım sen aklımız koru ne oluyor toplumumuza nedir bu kafa
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NOKTA:Kacinci haber kacinci mimse kimseyi kamdirmasin bitmiyecek....kadinlara silah verilsin amerikada ki gibi silah sahibi olmak cok kolay olmali..silah caydiricidir kimse silahli birine sataşamaz ....gicsuz savunmasiz kadinlara saldiriyorlar kimse palavra atmasin milleti kandirmasin ............
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