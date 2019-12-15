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Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti (3)

TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen ve ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Filiz Tekin'in cenazesi, Kızılcaavlu Mahallesi'ne getirildi.

15.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:58Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen ve ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayan Filiz Tekin'in cenazesi, Kızılcaavlu Mahallesi'ne getirildi. Jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı. Filiz Tekin'in cenazesi, babaevine getirildiğinde kardeşleri, gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren kardeş Nesrin Geyranlı, "Bütün kadınlar dayak yiyor. Dayağa karşı gelemiyorlar. Artık yeter" diyerek, ağladı.

Filiz Tekin için daha sonra Kızılcaavlu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Tekin'in babası Osman Toprak, kardeşleri ve mahalleli katıldı. Kılınan namazın ardından Filiz Tekin'in cenazesi, Kızılcaavlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,



İbrahim Tekin, Filiz Tekin, Ödemiş, Güncel

Kaynak: DHA

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