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Eşinin baltayla öldürdüğü kadın, toprağa verildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir süredir kendisine şiddet uygulayan eşi Yakup Polat (53) tarafından baltayla öldürülen Sevgi Polat (48), toprağa verildi.

27.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:43Eşinin baltayla öldürdüğü kadın, toprağa verildi

İZMİR'in ilçesinde, bir süredir kendisine şiddet uygulayan eşi Yakup Polat (53) tarafından baltayla öldürülen Sevgi Polat (48), toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Yakup Polat ile eşi Sevgi Polat arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yakup Polat, aldığı baltayla Sevgi Polat'a vurdu. Sevgi Polat kanlar içinde kalırken, 155'i arayan Yakup Polat, eşini öldürdüğünü söyleyerek kendini ihbar etti. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevgi Polat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahalle sakinlerinin polise verdiği bilgiler doğrultusunda, biri engelli 4 çocukları olan çiftin son günlerde sıkça kavga ettiği ve evlerinden sürekli tartışma seslerinin duyulduğu belirtildi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ALMIŞ

5 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nden bir gün sonra öldürülen Sevgi Polat'ın geçen günlerde, karakola gidip, kendisine şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olduğu, ancak çocukları için şikayetini geri aldığı belirtildi.

Olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken, savcının incelemesinin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Yakup Polat, emniyete götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Sevgi Polat'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yeşilbağlar Camisi'ne getirilen cenaze için öğle vaktinde kılınan namaza Polat'ın çocukları ve akrabaları katıldı. Namazın ardından Sevgi Polat'ın cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Katil zanlısı Yakup Polat'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.



İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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