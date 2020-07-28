Eşinin, başkanla aşk yaşadığını iddia eden koca: Namusumuza göz dikmiş

Antalya'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Parti'li Halil Öztürk ile eşi Sümeyra Tilki'nin (31) 'yasak aşk' yaşadığını ileri süren Ahmet Tilki (38), Başkan Öztürk'ün nikahlarını kıydığını hatırlatarak, "Nikahımızı kıyıp, tebrik etti. Ancak tebriği boşaymış herhalde, namusumuza göz dikmiş" dedi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki arasında yasak aşk yaşandığı öne sürüldü. İlk eşinden boşanan 1 çocuk annesi Sümeyra Tilki ile Ahmet Tilki çiftinin 11 Nisan 2019'daki nikahını ise seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı.

"YAZIŞMALARIN EKRAN KAYDINI ALDI"

Evli olan Başkan Öztürk, bir süre sonra Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş. üzerinden işe alarak, kendisine makam şoförü yaptı. Ahmet Tilki, bir süre sonra açık kalan eşinin telefonundan Başkan Öztürk ile yazışmalarına şahit oldu. Telefondaki yazışmaları okuyan ve bunların ekran kaydını alan Ahmet Tilki, 20 Temmuz'da işinden istifa ederek, noter aracılığıyla belediyeye tebligat gönderdi. Tilki dilekçesinde, eşiyle Başkan Halil Öztürk arasında uygunsuz fotoğraf ve yazışmaların olduğunu, Öztürk'ün eşine gönderdiği konumda buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti. Tilki, eşi ve Belediye Başkanı Öztürk arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

"AKLIMA GELECEK EN SON ŞEYDİ"

Yaşananlarla ilgili DHA'ya konuşan Ahmet Tilki, eşi Sümeyra Tilki ile Ekim 2018 gibi tanıştıklarını söyledi. Ahmet Tilki, "Hem sosyal medyadan hem de ilçenin küçük olmasından dolayı birbirimizle tanışma fırsatımız oldu. Tanıştıktan sonra 10 Şubat 2019'da nişanlandık. Nisanda da evlendik" dedi. Tilki, yaşanan durumun aklına en son gelecek şey olduğunu söyledi. Tilki, "Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Zor bir durum. Eşimin telefonunda böyle bir şey yakalamak aklıma gelecek en son şeydi. Sabah uyandığımda böyle şeyler görmek, beni yıprattı. Olay 3 Haziran'dan beri devam ediyor. Başkan Halil Öztürk benden her zaman kaçıyordu, konuşmaya yanaşmıyordu" diye konuştu.

"NAMUSUMUZA GÖZ DİKMİŞ"

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün 11 Nisan'da nikahlarını kıydığını hatırlatan Ahmet Tilki, "Bizim nikahımızı kıyıp, tebrik etti. Ancak tebriği boşaymış, herhalde namusumuza göz dikmiş" dedi.

"MAKAM ŞOFÖRÜ OLACAKSIN DEDİLER"

Belediyeye iş başvurusu yaptığını, ancak makam şoförü olmayı beklemediğini kaydeden Ahmet Tilki, "Belediyeye iş başvurusunda bulundum. İş başvurusu yaptığım esnada İYİ Parti ilçe başkanı da vardı. Onların sayesinde oraya gitmiştim. Sonra bir baktım 'Sen makam şoförü olacaksın' dediler. Bilerek mi gittim, isteyerek mi gittim ben böyle bir şey istemiyordum" diye konuştu.

"RAMAZAN BAYRAMI SONRASI OLAY BAŞIMIZA GELDİ"

Eşiyle arasının iyi olmadığına dikkati çeken Tilki, "Ramazan ayında ufak tartışmalarımız başlamıştı. Ben niyetliydim, o niyetli değildi. O 'Benim sigara tiryakisi olduğumu bilmiyor musun' diye bağırınca kavga ettik. Evde darp, herhangi bir şey yok, ama onu darp olarak geçirttiler. Ramazan Bayramı'ndan sonra, 3 Haziran'dan sonra da bu başımıza geldi. Sabah kalktığımda eşimin telefonunu öyle görünce açıkçası şok oldum. Böyle bir olayı Allah hiç kimseye yaşatmasın, zor bir durum" dedi.

"KAYINPEDERİM TEHDİT EDEREK EŞİMİN TELEFONUNU ALDI"

Telefonda olayı gördükten sonra ekran kaydı aldığını söyleyen Ahmet Tilki, kayınpederinin silahla kapısına gelerek eşinin telefonunu aldığını belirtti. Tilki, "İlk önce ekran fotoğraflarını aldım. Sonra mutfağa, banyoya gittim. Mesajları telefonuma kaydettim. İyi ki de bulundurmuşum, kayınpeder eşimin telefonunu beni tehdit ederek aldı. Eve tüfekle gelerek beni tehdit etti" şeklinde konuştu.

"KORUMA KARARI VAR"

Kadına şiddete karşı olduğunu kaydeden Ahmet Tilki, "Eşim sağda solda onu ölümle tehdit ettiğimi söylüyor. Yalanı biraz abartmışlar, saçma sapan ifadeler vermiş. Böyle bir şey yok. Zaten koruma kararı var. Ben ona yaklaşamıyorum. Kendini kurtarmak için bıçak, silah dayadı gibi şeyler söylüyor" dedi.

"DAVA AÇACAĞIM"

Eşine ve belediye başkanına dava açacağını söyleyen Ahmet Tilki, "Dava açacağım. İşin peşini bırakmayacağım. Ayrıca belediye böcek (kayıt dışı dinleme cihazı) işi çıkarmış. Bu böcek işiyle ilgili belediyede 5-6 Haziran'da arama yaptılar. Ben de oradaydım. Hatta Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın vardı. Bana 'Seninle hiçbir alakası yok abim' dedi. Attıkları mesajlar bende hala duruyor" diye konuştu.