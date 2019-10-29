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Uyuşturucu bağımlısı eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır'da uyuşturucu bağımlısı eşinin üzerine benzin dökerek ateşe verdiği kadın, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan cani kocanın emniyetteki işlemleri sürüyor.

29.10.2019 16:30

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 12 gün önce uyuşturucu bağımlısı eşi Can Yılmaz'ın (35) benzin dökerek ateşe verdiği Güllü Yılmaz (30), yaşam mücadelesini kaybetti.

ALEVLER İÇİNDE KALDI, EVLERİNİN PENCERESİNDEN BOŞLUĞA ATLADI

Olay, 17 Ekim günü Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, eşi ile tartıştı. Yılmaz, evde, bidonda bulunan benzini kızı Zeynep ve eşi Güllü'nün üzerine döküp ateşe verdi. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken Can Yılmaz, çakmağı çaktı. Güllü Yılmaz, alevler içinde kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Feryatları duyan komşuları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, evdeki alevlere müdahale ederek söndürdü. Vücutlarında yanıklar oluşan Yılmaz çifti ile kızları Zeynep, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Yılmaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan Zeynep Yılmaz akrabalarının yanına yerleşirken, Can Yılmaz ise gözaltına alındı.

BUGÜN ACI HABER GELDİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz, bugün saat 10.00 sıralarında doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gözaltındaki Can Yılmaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Uyuşturucu bağımlısı eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdiği kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Can Yılmaz, Güllü, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


YORUMLAR (4)
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Şimdi giderler yine avmlerde "kurgulayıp" çok misafirperver ve iyi insanlar algısı oluştururlar bu "kurgubakır"için,ben diyorum değil adam insan bile çıkmaz bunlardan,başlarlar şimdi yok Mezopotamya yok peygamberler şehri ağızlarına yine,lan he he kesinde öyle zaten şu zamanda
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DİYARBAKIRLI:Alçak herif...
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AKP:Allah belanı versin
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RENT A CAR:Olayda ölü ve yaralılar olduğu gerçektir ama söz konusu can ın cinnet geçirmesi uyuşturucu ile alakalı değil farklı bi durumdur
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