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Eşinin bıçakla saldırdığı kadını jandarma kurtardı

Ankara'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

10.10.2019 07:58Eşinin bıçakla saldırdığı kadını jandarma kurtardı
Ankara'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Temelli semtinde yaşayan S.A, kocası M.A. ile çarşıda ailevi problemler nedeniyle tartışmaya başladı.
S.A, kocası M.A'nın bıçakla saldırması üzerine yakınındaki bir terzi dükkanına sığınarak kapıyı kilitledi.
Terzi dükkanına girmeye çalışan M.A. kendisini engellemek isteyen arkadaşı P.S'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'ya elindeki bıçağı bırakarak teslim olması uyarısında bulundu.
Jandarma ekipleri, uyarıları dikkate almayan M.A'yı ayağından silahla vurarak etkisiz hale getirdi.
P.S. ve gözaltına alınan M.A. hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle olaydan yara almadan kurtulan S.A. koruma altına alındı.

Jandarma, Sincan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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