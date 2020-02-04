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Eşinin bıçakladığı kadın polise sığındı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde eşi Turan G.'nin bıçaklı saldırısından kaçan Güler G. (44), polise sığındı.

04.02.2020 23:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:57Eşinin bıçakladığı kadın polise sığındı

SAKARYA'nın ilçesinde eşi Turan G.'nin bıçaklı saldırısından kaçan Güler G. (44), polise sığındı. Yaralanan Güler G. hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Turan G., henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Güler G.'ye bıçakla saldırdı. Kocasının saldırısından kaçan Güler G., yakındaki Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığındı. Eşi Turan G.?nin kendisine saldırdığını söyleyen Güler G.'ye ilk müdahaleyi polisler yaptı. verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, bacağından bıçaklanan Güler G.'yi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güler G. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. , Turan G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Akyazı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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