17.06.2019 01:19
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Eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına alındı

Eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Bayram Ö. (66) ve eşi Fatma Ö. (66) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Ö. eşini bıçaklayıp evden kaçtı.
Komşuların haber vermesiyle eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan Fatma Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Bayram Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel

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